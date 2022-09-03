Серена Уильямс проиграла в третьем раунде Открытого чемпионата США

Серена Уильямс, 23-кратная победительница Большого шлема в теннисе, одна из лучших теннисисток всех времен в американском теннисе, проиграла третий раунд Открытого чемпионата США

Как передает Арменпресс, в третьем раунде женской одиночной игры US Open в Нью-Йорке Серена Уильямс соревновалась с представителем Австралии Айлой Томлянович. В матче, который длился около 3 часов, Уильямс проиграл после трех сетов: 7:5, 6:7, 6:1.

Проиграв в этом раунде, Серена Уильямс выбыла из дальнейшей борьбы и завершила профессиональную карьеру.

Открытый чемпионат США по теннису — один из 4 крупных турниров Большого шлема, которые проводятся с 1881 года. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 60 миллионов долларов США. Действующим чемпионом US Open в мужском одиночном разряде является Даниил Медведев, а в женском одиночном разряде - Эмма Радукану.