Арам Акопян отстает от лидера Dubei Open на пол-очка

Армянские гроссмейстеры продолжают выступления на международном турнире в Дубае.

Как передает Арменпресс, из представителей Армении Арам Акопян отпраздновал победу в 7-м туре Открытого шахматного турнира в Дубае, а Самвел Тер-Саакян разделил очко с соперником.

Владимир Акопян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, ныне играющий под флагом США, проиграл.

Сейчас у Арама Акопяна 5,5 очка, и он отстает от лидера на пол-очка.

22-й шахматный турнир Dubai Open проводится в швейцарском формате. В турнире принимает участие 171 шахматист из разных стран мира. Он завершится 4 сентября.