Левон Аронян завершил вничью первый матч в Sinquefield Cup
11:23, 3 Сентябрь 2022
Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, начал борьбу в Sinquefield Cup.
Как передает Арменпресс, в крупном турнире Sinquefield Cup, проводимом в США, принимают участие лидеры рейтинговой таблицы ФИДЕ. Первым соперником Левона Ароняна был Ганс Ниманн. На 50-м ходу игры гроссмейстеры согласились на ничью.
Только действующий чемпион мира Магнус Карлсен выиграл первый раунд турнира.
В розыгрыше Sinquefield Cup участвуют 10 шахматистов. Он состоит из 9 раундов, а общий призовой фонд составляет 1,4 миллиона долларов США.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм