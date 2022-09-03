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Карен Хачанов в 4-м раунде US Open

Карен Хачанов в 4-м раунде US Open

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису «Большого шлема» — US  Open.

Как передает Арменпресс, российский теннисист с армянскими корнями Карен Хачанов выиграл третий этап. Соперником Хачанова был Зик Дрейпер, представляющий Великобританию. После окончания второго сета англичанин отказался от дальнейшей борьбы — Хачанов отпраздновал техническую победу.

Открытый чемпионат США по теннису — один из 4 крупных турниров Большого шлема, которые проводятся с 1881 года. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 60 миллионов долларов США. Действующим чемпионом US Open в мужском одиночном разряде является Даниил Медведев, а в женском одиночном разряде - Эмма Радукану.

 


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