По случаю 31-й годовщины провозглашения Арцаха 3 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял учредителей-руководителей находящейся в Степанакерте партии «Страна для жизни» Мане Тандилян и Месропа Аракеляна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении партии, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся внутренних и внешних вызовов, стоящих вокруг Арцаха.

Глава государства в своей речи выразил благодарность Мане Тандилян и Месропу Аракеляну за то, что они постоянно были рядом с Арцахом и различными инициативами содействовали решению проблем армян Арцаха.