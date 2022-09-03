Германия и Туркменистан подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в различных сферах

Новый посол Германии в Туркменистане Михаэль Уве Бирхофф вручил верительные грамоты президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета Neutral Turkmenistan.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи было отмечено, что создание долгосрочного широкомасштабного сотрудничества с Туркменистаном во главе с президентом Сердаром Бердымухамедовым является одним из стратегических векторов внешней политики Германии и Евросоюза в целом.

Стороны отметили, что Туркменистан и Германия эффективно сотрудничают в различных сферах промышленности, сельского хозяйства, банковского дела, а также транспорта и связи.