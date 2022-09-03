Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений, которые продолжат развиваться на высоком уровне, обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух государств.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым.

В посольстве России в Китае отметили, что встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.

«В условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран. Мы полностью уверены в будущем китайско-российских отношений», — сказал Ван И, добавив, что отношения между двумя странами выдержали испытание сложной международной обстановкой и всегда сохраняли свою жизнеспособность.