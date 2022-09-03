3-4 сентября днем температура воздуха достигнет +38...+40 градусов

В связи с проникновением теплых тропических воздушных потоков из районов Ирака, температура воздуха днем 3-4 сентября в Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване достигнет +38...+40 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков в предгорной и долинной зонах республики ожидается пожароопасная обстановка высокой степени риска.

На территории республики во второй половине дня 3 и 4 сентября ожидается погода без осадков. В ночь с 5 на 6 сентября и ночью 8 сентября ожидаются дожди с грозами в отдельных регионах, а 7-го — в большинстве регионов. Температура воздуха с 5-7 сентября понизится на 6-9 градусов.

Погода без осадков ожидается в городе Ереване днем 3, 4-6 сентября, днем 7 и 8 сентября. В ночные и вечерние часы 7 сентября ожидаются кратковременные дожди с грозами.