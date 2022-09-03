Важно обеспечение стабильности на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор Путина с Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространил официальный сайт президента РФ.

Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на Южном Кавказе. Отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе.

В этом контексте подтверждён настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Согласно источнику, Ильхам Алиев информировал о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.