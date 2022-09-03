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В Иране от коронавируса за сутки скончались 30 граждан

В Иране от коронавируса за сутки скончались 30 граждан

За последние сутки от коронавируса в Иране скончались 30 граждан, число умерших от вируса в стране достигло 143 тысячи 947 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA. 

За последние  сутки в стране зарегистрировано 532 новых случая заражения вирусом, из них 146 госпитализированы.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что из 7 миллионов 531 тысячи 924 случаев, зарегистрированных в стране, 7 миллионов 305 тысяч 176 человек выздоровели или выписаны из больниц. 921 гражданин в критическом состоянии находится на лечении в отделениях реанимации.

 


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