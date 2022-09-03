Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище.
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище.
Как передает Арменпресс, корреспондент ТАСС передает с места, что похороны прошли с участием почетного караула,
Горбачева похоронили на родовом кладбище рядом с женой Раисой.
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