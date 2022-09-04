Артак  Бегларян  обсудил  вопросы  сотрудничества  в  культурной  сфере  с  Закаром  Кешишяном

3 сентября Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял председателя Центрального правления общенационального армянского образовательного и культурного союза, учредителя и художественного руководителя Шушинского хора «Варанда» Закара Кешишяна.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата Государственного министра Арцаха, госминистр высоко оценил вклад Закара Кешишяна в дело активизации и популяризации культурной жизни Арцаха, подчеркнув в этом контексте важность серии концертов, посвященных 30-летию Государственного детско-юношеского и молодежного хора «Варанда» города Шуши.

Согласно источнику, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся культурной сферы Арцаха и деятельности общенационального армянского образовательного и культурного союза в Арцахе, подчеркнув важность продолжительного взаимодействия в этом плане.