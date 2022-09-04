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У села Лернанист Котайкской области сгорело около 30 га травяного покрова

У села Лернанист Котайкской области сгорело около 30 га травяного покрова

В региональный центр кризисного управления Котайка 3 сентября в 17:14  часов поступил звонок о том, что возле села Лернанист горит травяной покров.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной службы МЧС.

Согласно источнику, выяснилось, что пожар вспыхнул на лугу в конце села Лернанист.

Отмечается, что пожар был локализован в 19:10 часов, потушен - в 19:53.

 

 


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