Программа, начатая в Гюмри в рамках Дней Еревана, дала жителям и гостям города возможность в полной мере насладиться ереванской культурой в течение двух дней. 3 сентября Гюмри сцена Государственного драматического театра имени В.Ачемяна принадлежала артистам Национального государственного театра имени Соса Саркисяна. Был представлен репертуарный спектакль «... и снова Весна» — по О'Генри.

Об этом Арменпресс сообщили в мэрии Еревана.

«Зал был полон, зрители с неповторимой теплотой встретили артистов из Еревана.

Программа мероприятий Дней Еревана в Гюмри завершилась официальным приемом, организованным от имени мэра Еревана", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, следующий совместный проект сотрудничества двух городов будет реализован в Ереване в рамках Дней Гюмри.