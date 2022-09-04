На крыше одного из зданий на улице России в городе Абовян вспыхнул пожар

В Котайкский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения 4 сентября в 12:52-го числа поступил звонок о том, что на крыше одного из зданий на улице Россия города Абовян вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, по вызову №2 1 лестница и на место выехали 5 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.