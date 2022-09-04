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Президент Арцаха  провел служебное совещание с командным составом Армии обороны

Президент Арцаха  провел служебное совещание с командным составом Армии обороны

4 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Министерство обороны Республики Арцах и провел служебное заседание с высшим командным  составом Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в Аппарате президента Республики Арцах, были обсуждены работы, проводимые в сфере обороны.

С докладом о оперативной обстановке на линии соприкосновения с докладом выступил министр обороны – командующий Армии обороны Камо Варданян.

Согласно источнику,  глава государства коснулся предстоящих задач и планов и дал офицерскому составу армии ряд распоряжений и  поручений.


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