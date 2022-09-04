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В "Сурмалу" удалось спасти жизни 10 человек. Министр Памбухчян поздравил с Днем работника МЧС

В "Сурмалу" удалось спасти жизни 10 человек. Министр Памбухчян поздравил с Днем работника МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян направил поздравительное послание по случаю Дня работника МЧС, отметив, что трагический случай в торговом центре «Сурмалу» еще раз показал обществу, что «мы умеем адекватно реагировать, осуществлять тушение пожаров и поисково-спасательные работы — даже в случае беспрецедентной катастрофы.

В целом к тушению пожаров и поисково-спасательным работам было привлечено 1388 спасателей. В условиях реальной опасности пожара, завалов и обрушения здания наши спасатели круглосуточно выполняли свои служебные обязанности, в результате чего нам удалось спасти жизни 10 человек». 

Как передает Арменпресс, поздравительное  послание министра размещено на сайте МЧС РА.


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