МО Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. Граница — под полным контролем ВС РА
16:34, 4 Сентябрь 2022
Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, добавив: 3 и 4 сентября подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы.
Согласно источнику, ситуация на границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА.
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