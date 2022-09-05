Армянские гроссмейстеры завершили выступления на международном турнире в Дубае

Гроссмейстеры, представляющие Армению, завершили выступления на 22-ом международном турнире «Dubai Open».

Как сообщает «Арменпресс», на «Dubai Open» Самвел Тер-Саакян, набрав из 9 возможных 6,5 очка, занял 12-е место. Арам Акопян с 6 очками занимает лишь 24-е место.

Бывший член сборной Армении по шахматам, ныне выступающий под флагом США Владимир Акопян - 30-й. Победитель турнира - индийский шахматист Аравинд Читамбарам, набравший 7,5 очка из 9 возможных.