Левон Аронян проиграл в 3-м туре Sinquefield Cup

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, продолжает борьбу в Sinquefield Cup.

Как сообщает «Арменпресс», состоялись матчи 3-го тура Кубка Sinquefield Cup, проходящего в США. Левон Аронян, бывший член сборной Армении, проиграл Алирезе Фирудже, представляющем Францию. Проиграл и действующий чемпион мира Магнус Карлсен, игравший с Хансом Ниманном из США.

Лидер турнирной таблицы - Ханс Ниманн с 2,5 очками.

В розыгрыше Sinquefield Cup участвуют 10 шахматистов. Он состоит из 9 раундов, призовой фонд составляет 1,4 миллиона долларов США.