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В США упал в воду самолет с 10 пассажирами на борту

В США упал в воду самолет с 10 пассажирами на борту

В районе Мьютини-Бэй на западе США, недалеко от Сиэтла (штат Вашингтон) упал в воду гидросамолет, в котором находились 10 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Береговая охрана США.

"Служба занимается поиском 10 человек (девять взрослых и один ребенок)", - говорится в сообщении. Ранее отмечалось, что речь идет о восьми взрослых и одном несовершеннолетнем.

При этом береговая охрана уже сообщила об обнаружении тела одного погибшего в районе падения летательного аппарата. Остальные пассажиры самолета считаются пропавшими. Других подробностей не приводится.

 


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