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На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8

Китайский сейсмологический центр зарегистрировал в понедельник землетрясение магнитудой 6,8 в провинции Сычуань на юго-западе страны. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном уведомлении ведомства.

По его сведениям, подземные толчки произошли на территории Гардзе-Тибетского автономного округа. Эпицентр землетрясения находился в уезде Лудин, очаг залегал на глубине 16 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в автономном округе, где проживают более 1,1 млн человек, не поступало. 


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