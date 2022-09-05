На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8

Китайский сейсмологический центр зарегистрировал в понедельник землетрясение магнитудой 6,8 в провинции Сычуань на юго-западе страны. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном уведомлении ведомства.

По его сведениям, подземные толчки произошли на территории Гардзе-Тибетского автономного округа. Эпицентр землетрясения находился в уезде Лудин, очаг залегал на глубине 16 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в автономном округе, где проживают более 1,1 млн человек, не поступало.