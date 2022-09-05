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Трюдо выразил соболезнования родственникам жертв нападений в Саскачеване

Трюдо выразил соболезнования родственникам жертв нападений в Саскачеване

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил в воскресенье свои соболезнования родственникам жертв серии нападений с ножом в провинции Саскачеван и заявил, что правительство следит за развитием ситуации, передает Арменпресс

"Сегодняшние нападения в Саскачеване ужасны и разбивают сердце. <...> Мы внимательно наблюдаем за ситуацией и призываем всех следить за новостями от местных властей", - написал Трюдо на своей странице в Twitter.

Ранее телеканал CBC сообщил, что канадская полиция разыскивает двух преступников, которые зарезали 10 человек и ранили не менее 15 в поселении коренных жителей североамериканской страны Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн, а также в городе Велдон (провинция Саскачеван). По предварительной информации, жертвами преступников становились случайные люди. 


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