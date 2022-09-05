Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Основная часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, на станции остались двое специалистов, которые будут находиться там на постоянной основе. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил ТАСС российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа, сопровождавший членов делегации.

"Миссия уехала. <...> Двое человек остались", - сказал он, добавив, что эксперты будут находиться на станции на постоянной основе.

Эксперты МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС 1 сентября. Как сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, они смогли получить ключевые данные о ситуации на станции. Эксперты продолжат работу, так как многие вопросы требуют более детального обсуждения.

В ходе поездки Гросси пообщался с жителями Энергодара, где расположена станция.