В Армении показатели Covid-19 неуклонно растут: заболевают дети до 2 лет и лица старше 60 лет

Показатели Covid-19 в Армении неуклонно растут с начала августа. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», заместитель генерального директора Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА, руководитель Национальной программы иммунизации Гаянэ Саакян сообщила, что за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 дням, зафиксировано 23-процентное увеличение. Ранее этот рост составлял всего 10-12 %.

«Это не реальная картина, тестируются не все. Эта цифра лишь протестированного населения. На самом деле инфицированных больше. Рост заболеваемости Covid-19 зафиксирован по всей стране, во всех возрастных группах. Особенно заметен рост у детей до 2 лет и в возрастной группе старше 60 лет», - отметила Гаянэ Саакян.

На рост заболеваемости в Армении повлиял и туризм. Возросло количество поездок, контактов стало больше, что сказалось на темпах пандемии. В ближайшее время ожидается рост показателей и с учетом того, что начался учебный год, педагоги, студенты и школьники больше времени проводят в помещениях. По словам специалиста, после 15 сентября количество инфицированных возрастет.

Соответственно количеству инфицированных, увеличиваются и места в больницах. Гаянэ Саакян заметила, что в клиниках болезнь протекает легче.

«В основном люди переносят болезнь на ногах. Другими словами, она протекает легче. Это тоже результат вакцинации. У части граждан сформирован иммунный слой», - сказала Гаянэ Саакян, подчеркнув, что в настоящее время в республике широко распространен штамм омикрон.