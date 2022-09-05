Министерство обороны Армении опровергает заявления об открытии огня по азербайджанским позициям

Министерство обороны Азербайджана вновь распространило очередную дезинформацию.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении, отметив, что подразделения ВС Армении в ночь с 4 на 5 сентября не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Ситуация на границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.