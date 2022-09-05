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Министерство обороны Армении опровергает заявления об открытии огня по азербайджанским позициям

Министерство обороны Армении опровергает заявления об открытии огня по азербайджанским позициям

Министерство обороны Азербайджана вновь распространило очередную дезинформацию.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении, отметив, что подразделения ВС Армении в ночь с 4 на 5 сентября не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Ситуация на границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.
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