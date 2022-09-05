Азербайджан и Турция проводят совместные летные учения
16:52, 5 Сентябрь 2022
В Азербайджане начались совместные с Турцией тактические летные учения TurAz Kartalı-2022.
Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает Министерство обороны Азербайджана. На церемонии открытия учений участвовали мэр города Гянджа (Гандзак) Ниязи Байрамов, турецкие и азербайджанские военнослужащие.Учения направлены на планирование совместных действий ВВС двух стран по выполнению поисково-спасательных работ и реализации других задач.
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