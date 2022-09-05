Время в Ереване: 11:07:36,   5 Сентябрь 2022

Азиатские индексы выросли - 05-09-22

Азиатские индексы выросли - 05-09-22

ТОКИО, 5 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.11% и составил 27619.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1928.79 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.42% и составил 3199.91 пункта, а HANG SENG снизился на 1.16% и составил 19225.70 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]