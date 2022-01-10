Предстоящие на 6 сентября мероприятия
17:34, Сентябрь 05, 2022
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- 21:10 Приматолог и антрополог Джейн Гудолл награждена медалью имени Стивена Хокинга
- 21:03 Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом отбудет в РФ
- 20:55 Мы хотим, чтобы настроение каждого в Армении было знать больше, создавать больше: Пашинян на открытии фестиваля STARMUS
- 20:47 Американская поэтесса Диана Акерман получила медаль имени Стивена Хокинга
- 20:05 За большой вклад в популяризацию науки Брайан Мэй награжден медалью имени Стивена Хокинга
- 19:50 Золотой век науки: ученые и гости представили причины своего участия в STARMUS VI
- 19:17 Часть успеха STARMUS - заслуга Армении: Гарик Исраелян
- 19:16 В библиотеках Армении откроются уголки Москвы
- 18:43 Необходимо изменить представления людей об атмосфере и климате: британский ученый Крис Рапли
- 18:42 На базе Объединенного штаба ОДКБ состоялась конференция «Обеспечение информационной безопасности в военной сфере»
- 18:10 Путин и Пашинян на полях ВЭФ обсудят урегулирование в Карабахе
- 17:34 Предстоящие на 6 сентября мероприятия
- 17:30 Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о «сдаче» какого-либо населенного пункта: Инфоштаб
- 17:12 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-09-22
- 17:11 Азиатские индексы выросли - 05-09-22
- 16:58 Делегация Армении приняла участие во второй встрече высокого уровня «Азиатской инициативы» ОЭСР
- 16:52 Азербайджан и Турция проводят совместные летные учения
- 16:46 В России выявили 41 690 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 16:37 К науке посредством и искусства: лауреат Нобелевской премии Кип Торн прочел в ЕГУ лекцию
- 16:28 Министерство обороны Армении опровергает заявления об открытии огня по азербайджанским позициям
- 16:11 В рамках фестиваля STARMUS VI НАН Армении примет лауреата Нобелевской премии Курта Вютриха
- 15:53 Председатель КЗЭК РА в Минске примет участие в совещании конкурентных органов государств-членов ЕАЭС в формате «5+1»
- 15:50 Новым премьером Британии стала Лиз Трасс
- 15:39 Еврокомиссия и Украина подписали документ о выделении Киеву €500 млн помощи
- 15:18 На сцене сундукяновского театра ожидается жаркая осень: со спектаклем «Мэр» на сцену возвращается бывший мэр Еревана
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