Необходимо изменить представления людей об атмосфере и климате: британский ученый Крис Рапли

Работы, проводимые в области изменения климата, дают результаты достаточно медленно, и в этой области не следует ожидать быстрых решений. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции в рамках фестиваля «Starmus» заявил профессор климатологии Университетского колледжа Лондона Крис Рапли, отвечая на вопрос о том, что является следующим шагом в его области или какое открытие он ожидает.

«Область, в которой я работаю, связана с изменением климата, наукой о климате, и работа, которую я делаю, дает результаты довольно медленно, и не стоит ожидать быстрых и молниеносных решений. Необходимо изменить представления людей об атмосфере и климате. Это изменение будет заключаться в том, что люди, в конце концов, должны понять, что мы влияем на окружающую среду планеты, атмосферный слой, климат. Нам нужно быть более организованными в своем образе жизни», — сказал Рапли.

Крис Рапли — профессор климатологии Университетского колледжа Лондона. Он является научным сотрудником Кембриджского колледжа Святого Эдмунда, почетным приглашенным научным сотрудником Лаборатории реактивного движения НАСА, научным сотрудником Академии Европы, членом правления Мемориального фонда Уинстона Черчилля, председателем Консультативного совета по научной политике высокого уровня при директоре Европейского космического агентства и председателем Лондонского общества по изменению климата.

Прежде он занимал должности директора Музея науки в Лондоне, директора Британской антарктической службы, исполнительного директора Международной программы «Земля-биосфера» Шведской королевской академии наук в Стокгольме и руководителя группы спутников наблюдения Земли Лаборатории космических исследований Малларда при Университетском колледже Лондона.

В настоящее время его интересы связаны с коммуникацией в области климатологии.