Золотой век науки: ученые и гости представили причины своего участия в STARMUS VI

Ученые, приглашенные на международный фестиваль STARMUS VI, рассказали о причинах своего участия в фестивале, его важности и объединении вокруг единой идеи. Как сообщает Арменпресс, по мнению ученых, это хорошая возможность пообщаться и оценить работу друг друга.

Главный редактор журнала Astronomy Дэвид Эйкер (David J. Eicher) сказал, что ему очень приятно присутствовать на фестивале, потому что STARMUS действительно беспрецедентен.

«Соучредители фестиваля Гарик Исраелян и Брайан Мэй хотели, чтобы мы отпраздновали это сочетание мозговой работы, то есть союз аналитического мышления и искусства, в Армении. Это исключительное научное событие, можно сказать, золотой век после высадки на Луну. Мы искренне надеемся, что вы получите удовольствие и испытаете такое же волнение, принимая здесь нобелевских лауреатов, астрономов, космонавтов, слушая их лекции и примете участие во многих мероприятиях, которые пройдут в эти дни», — сказал Эйкер.

Швейцарский астрофизик и почетный профессор кафедры астрономии Женевского университета Мишель Майор, получивший Нобелевскую премию за открытие первой экзопланеты вокруг солнцеподобной звезды 51 Pegasi b, отметил, что было время, когда человечество даже не знало, как было создано Солнце и как образовались планеты.

«И только после революционного открытия Эйнштейна стало возможным иметь представление об этом. Хочу отметить, что у нас есть уникальная возможность поговорить с людьми, объяснить им, как взаимосвязаны вселенная и тела. И радует, что сегодня технические разработки позволяют дать полный ответ практически на все явления во Вселенной. Я рад, что у нас есть возможность поделиться своим опытом с общественностью, а также послушать других ученых», - сказал он.

Французский профессор и исследователь микробиологии, генетики и биохимии Эммануэль Шарпантье подчеркнула, что ей очень приятно находиться в Армении, поскольку у нее самой армянские корни.

«Можно сказать, что идея и цель этого фестиваля были очень важны для меня на этом стыке культуры и науки. И как уже было сказано, такое сочетание науки и искусства в рамках фестиваля очень приятно. И одна из причин, почему я ценю и люблю этот фестиваль, заключается в том, что мы вообще очень мало празднуем, отмечаем события, связанные с областью науки, и совмещать это здесь с музыкой — это очень интересно и для науки», — сказала Эммануэль Шарпантье.

Она подчеркнула, что это также очень хорошая возможность оценить работу друг друга.

Профессор климатологии Университетского колледжа Лондона Крис Рапли отметил, что фестиваль является уникальным научным событием.

«В нашем сознании наука и искусство настолько взаимосвязаны, что через них мы разделяем мир и воспринимаем все его ценностные пласты. И, конечно же, для ученых-климатологов чрезвычайно важно, чтобы мы признавали важность научных инноваций и работы, которую мы делаем, для нашего мира и планеты», — заключил он.

По словам американского инженера и бывшего астронавта НАСА Гаррета Райзмана, одна из самых положительных сторон жизни астронавта заключается в том, что вы всегда общаетесь с людьми, которые являются лучшими в своей области.

«Фестиваль STARMUS о том, что сюда могут быть привлечены не успешные люди, а обычные, даже не связанные с наукой люди, которые присутствуют и сегодня. И приезд сюда для меня действительно подарок», — заключил он.