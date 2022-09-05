За большой вклад в популяризацию науки Брайан Мэй награжден медалью имени Стивена Хокинга 

Гитарист легендарной группы Queen, соучредитель STARMUS Брайан Мэй на прошедшем в Ереване фестивале STARMUS VI награжден медалью имени Стивена Хокинга за большой вклад в популяризацию науки. Как сообщает Арменпресс, медаль вручил музыкант Рик Уэйкман.

«Это действительно большая честь для меня. Брайан Мэй - это самый добрый и приятный человек, которого я когда-либо встречал», — подчеркнул Уэйкман.

Брайан Мэй, вышедший на сцену под аплодисменты публики, пошутил, что просил организаторов фестиваля не делать подобного.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Армению. STARMUS важен. Он объединяет нас, напоминает нам, что все мы люди», — сказал он.

Мэй отметил, что с юных лет интересуется и музыкой, и астрономией, но ему говорили, что он не сможет преуспеть и в том, и в другом. «Я доказал, что все ошибались. Вот почему я хочу поделиться этой медалью со всеми в этом зале, кто думает, что они недостаточно хороши», — сказал Мэй.

Он также отметил, что сегодня день рождения Фредди Меркьюри. «С днем рождения, Фредди! Приятно, что я получил эту медаль в день его рождения», — сказал Мэй.

Медаль Стивена Хокинга за научную коммуникацию — это награда, присуждаемая фестивалем Starmus людям, занимающимся наукой и искусством, в знак признания работы тех, кто помогает популяризировать науку. Медаль Стивена Хокинга, названная именем величайшего ученого 20-го и начала 21-го веков Стивена Хокинга и спонсируемая Starmus, самым амбициозным научным фестивалем всех времен, является престижной наградой, которая признает заслуги популярной науки на международном уровне. уровень.

Дизайн медали основан на портрете профессора Хокинга работы космонавта Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в открытый космос и члена Консультативного совета Starmus с момента его первого издания. На другой стороне изображен первый выход Алексея Леонова в открытый космос и культовая гитара — Red Special — для демонстрации музыки, еще одного важного компонента фестиваля Starmus.

Медаль впервые была вручена на третьем фестивале Starmus в 2016 году. На протяжении лет этой медалью были награждены такие известные люди, как Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla, оскароносный композитор Ханс Циммер, астрофизик Нил Деграсс Тайсон, физик Джим аль-Халил и считающийся одним из основоположники электронной музыки Жан-Мишель Жарр. В 2019 году впервые в истории Starmus была вручена медаль имени Стивена Хокинга за заслуги (Lifetime Achievement Award). Награду получил Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну, участник миссии «Аполлон-11».