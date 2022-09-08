WP: Пентагон объявит о поставке Украине вооружений на $675 млн

Министерство обороны США в четверг объявит о поставке Украине вооружений на $675 млн, в том числе передаст Киеву боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS. Как передает Арменпресс, об этом в среду вечером сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, кроме снарядов для HIMARS, Пентагон также передаст Украине военные транспортные средства и другую технику.