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WP: Пентагон объявит о поставке Украине вооружений на $675 млн

WP: Пентагон объявит о поставке Украине вооружений на $675 млн

Министерство обороны США в четверг объявит о поставке Украине вооружений на $675 млн, в том числе передаст Киеву боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS. Как передает Арменпресс, об этом в среду вечером сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, кроме снарядов для HIMARS, Пентагон также передаст Украине военные транспортные средства и другую технику. 

 

 


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