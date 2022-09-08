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Филипп Рикер в Ереване

Филипп Рикер в Ереване

В Ереван прибыл старший советник госсекретаря США на переговорах по вопросам Кавказа, сопредседатель США Минской группы ОБСЕ Филипп Рикер.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство США в Армении.

8-10 сентября предстоят встречи Филиппа Рикера с официальными лицами РА для обсуждения содействия США дипломатическим усилиям Армении и Азербайджана по достижению долгосрочного мира и нормализации армяно-турецких отношений.
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