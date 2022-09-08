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Трамп в ближайшее время примет решение о выдвижении на пост президента США

Трамп в ближайшее время примет решение о выдвижении на пост президента США

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время решит, будет ли участвовать в выборах президента США в 2024 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все хотят, чтобы я баллотировался [в президенты США в 2024 году ]. Я лидирую в опросах и республиканцев, и демократов. Я приму решение в самое ближайшее время", - сказал он в четверг в интервью индийскому телеканалу NDTV.

"Я думаю, многие будут очень счастливы. Хотя пара человек не обрадуется", - добавил он.

Ранее источники в окружении бывшего президента сообщили, что он уже осенью может объявить о намерении вновь вступить в борьбу за пост главы государства. Согласно последним опросам, кандидатом в президенты Трампа хотят видеть почти 60% республиканцев. 


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