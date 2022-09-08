Эксперт сообщил о росте турпотока из РФ в страны СНГ на 10-30% за полгода

Туристический поток в страны СНГ из России увеличился за последние полгода в зависимости от направления на 10-30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"В целом активность туристических поездок в страны СНГ - Узбекистан, Казахстан, Белоруссию - увеличилась на 10-30% за последние полгода. Всего в страны СНГ выехали порядка 900 тысяч - одного миллиона человек", - сказал он.

Как сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин, в этом году страны СНГ пользовались спросом в качестве как транзита, так и места назначения.

"Как транзит хорошо работают Армения, Казахстан", - добавил Барзыкин.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что Армения и Узбекистан являются наиболее популярными направлениями поездок с целью оформления иностранных банковских карт. Такая услуга также доступна в Белоруссии.