Размер минимальной пенсии в Армении установлен в размере 31 600 драмов
Правительство Армении соответствующим решением увеличило размер минимальной пенсии, установив ее на уровне 31 600 драмов. Это позволит обеспечить увеличение размера пенсий всех жителей Армении не менее чем на 3 000 драмов. Как сообщает «Арменпресс», вице-премьер Амбарцум Матевосян, председательствовавший на заседании правительства 8 сентября, попросил министра труда и социальных вопросов РА Нарека Мкртчяна представить этот вопрос.
«Согласно представлению премьер-министра на предыдущем заседании правительства, мы планируем повысить пенсии минимум на 3 000 драмов. С 1 сентября размер базовой пенсии был установлен в размере 21 000 драмов вместо 18 000 драмов. А размер минимальной пенсии был установлен в размере 30 500 драмов вместо 28 600 драмов. Согласно действующей формуле и закону, размер пенсии некоторой группы пенсионеров увеличился на менее 3 000 драмов, и мы решили поднять минимальную сумму пенсии до 31 600 драмов, что гарантирует, что все пенсионеры получат обещанные нами 3 000 драмов. В результате принятия проекта с 1 сентября увеличатся пенсии и пособия 16 600 пенсионеров, 5 186 военных пенсионеров и около 75 000 бенефициаров», - представил Мкртчян.
Иными словами, пенсионеры, чья пенсия до принятия этого решения была увеличена лишь на 1 900 или 2 500 драмов, получат недостающую сумму вместе с октябрьской пенсией.
Что касается 75 000 бенефициаров, министр пояснил, что они являются получателями пособий по старости, для которых повышение происходит не по Закону о пенсионерах, а по Закону о бенефициарах.«Поэтому мы решили, что должны увеличить и их пособия, чтобы они соответствовали минимальной пенсии. С 1 сентября размер пенсий и пособий в общей сложности повышен 97 000 бенефициарам, они также недостающую сумму получат вместе с октябрьской пенсией», - представил министр.
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