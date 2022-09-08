Араик Арутюнян приветствует решение Рубена Варданяна переехать в Арцах

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 8 сентября принял филантропа Рубена Варданяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства приветствовал решение Рубена Варданяна переехать в Арцах и принять непосредственное участие в обеспечении безопасности и развития Арцаха, выразив надежду, что это послужит примером для многих армян всего мира.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества.