Араик Арутюнян приветствует решение Рубена Варданяна переехать в Арцах
11:55, 8 Сентябрь 2022
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 8 сентября принял филантропа Рубена Варданяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.
Глава государства приветствовал решение Рубена Варданяна переехать в Арцах и принять непосредственное участие в обеспечении безопасности и развития Арцаха, выразив надежду, что это послужит примером для многих армян всего мира.На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества.
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