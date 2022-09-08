Грузия 9 сентября закроет КПП на границе с Арменией

Власти Грузии 9 сентября с 11:00 до 23:00 (с 10:00 до 22:00 мск) закроют таможенно-пропускной пункт "Ниноцминда" на границе с Арменией из-за перехода таможни на новую информационную систему управления. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщили в службе доходов Министерства финансов Грузии.

"Сообщаем, что 9 сентября текущего года, с 11:00 до 23:00, в связи с реализацией/тестированием новой информационной системы управления и текущих технических работ на таможенно-пропускном пункте "Ниноцминда" будут приостановлены процедуры таможенного контроля", - сказано на странице ведомства в Facebook.

После завершения работ таможенно-пропускной пункт "Ниноцминда" заработает в обычном режиме, круглосуточно. Власти Грузии и Армении находятся в тесном контакте, чтобы беспрепятственно начать пропуск грузов, которые накопятся на границе за это время, добавили в службе доходов.