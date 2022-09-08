Вице-премьер Армении в Гегаркунике осмотрел работы, проводимые за счет средств государственного бюджета

7 сентября вице-премьер РА Амбарцум Матевосян с региональным визитом находился в Гегаркуникской области.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, он в сопровождении министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна и губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна посетил ряд общин и ознакомился с ходом реализации проектов.

Среди официальных лиц также были исполнительный директор Дорожного департамента Гор Аветисян, исполнительный директор Фонда территориального развития Армении Артур Согомян и другие.

Вице-премьер посетил ЗАО «Севани Ишхан», действующее в составе Фонда восстановления ресурсов севанской форели и развития рыболовства в общине Карчахпюр, осмотрел рыбопроизводственный комплекс компании, ознакомился с процессом разведения мальков и производственными мощностями завода.

Следующей остановкой вице-премьера стала строительная площадка по капитальному ремонту 14-километрового участка трассы М-10 Мартуни-Геховит. Работы, реализуемые за счет средств государственного бюджета, планируется завершить в 2023 году. По словам директора Дорожного управления, уже завершены работы по асфальтированию 6,4 км, ведутся работы по укладке брусчатки и устройству тротуаров.

Затем Амбарцум Матевосян посетил общину Геховит, где строится средняя школа №2. Работы реализуются Фондом территориального развития Армении в рамках «Программы повышения сейсмической безопасности». Строительство началось в 2021 году и должно быть завершено в 2023 году.

В общине Мартуни вице-премьера встретил заместитель министра здравоохранения РА Армен Назарян и подробно рассказал о ходе строительства Мартунского медицинского центра.

Следующая остановка вице-премьера была в Гаваре, на строящейся республиканской автомагистрали, капитальный ремонт которой также осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Протяженность ремонтируемой дороги составляет 3,4 км.

В Гаваре Амбарцум Матевосян посетил церковь Св. Богоматери. Здесь в рамках программы субсидирования проводятся работы по облицовке и благоустройству прилегающей территории церкви. Работы будут завершены в ноябре 2022 года.

В общине Цовинар Амбарцум Матевосян посетил Мемориал погибшим в Арцахских войнах, почтил память героев, отдавших жизнь во имя Родины.