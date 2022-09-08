Никол Пашинян встретился с представителями армянской общины Владивостока

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во Владивостоке посетил Армянскую церковь Святого Георгия, где встретился с представителями местной армянской общины.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, главу правительства встретили отец Саркис Парахчян и глава армянской общины Владивостока Арутюн Аведян. Премьер-министр возложил цветы к хачкарам, посвященным памяти жертв Геноцида армян и армян, погибших в Великой Отечественной войне.

Затем премьер-министр ответил на вопросы представителей армянской общины. Никол Пашинян представил свой визит во Владивосток, встречу с президентом Российской Федерации, а также возможности урегулирования нагорно-карабахской проблемы, разблокирования региональных инфраструктур и демаркации границы с Азербайджаном.

Отвечая на вопросы собравшихся, премьер-министр представил внешнюю политику Армении, условия, созданные для бизнеса в нашей стране, приоритеты правительства, вопросы армии и другие.