4.676.836 драмов - Городу реабилитации героев: следующий бенефициар программы «Сила одного драма» Фонд «4090»

В рамках совместной инициативы IDBank и Idram «Сила одного драма» вся сумма, собранная за август месяц, 4 676 836 драмов, была перечислена психологическому центру «Реабилитационный город героев». В конце проекта компании объявили имя следующего бенефициара. Все деньги, накопленные за сентябрь, будут направлены в Фонд «4090».

Фонд «4090» был создан после 44-дневной Арцахской войны. Цель фонда - дать возможность получить образование героям, участвовавшим в Апрельской и в 44-дневной войнах, которые, несмотря на различные препятствия, идут к своей мечте, становясь строителями будущего нашей Родины.

По словам Ирины Пахлеванян, директора Фонда «4090», инициатива «Сила одного драма» очень важна для фонда, особенно в начале нового учебного года, ведь количество бенефициаров в этом году почти удвоилось по сравнению с прошлым годом, и каждый драм имеет большое значение. Кроме того, основными спонсорами фонда до сих пор были частные лица, и эта инициатива стала хорошим синтезом сотрудничества, ведь за корпоративным партнерством стоят тысячи наших соотечественников.

Целью фонда является предоставление стипендий, реализация образовательных программ, повышение квалификации и обучение Защитников Родины.

По словам Татевик Вардеванян, начальника отдела коммуникаций IDBank-а, сейчас как никогда важно инвестировать в образование.

«Деятельность Фонда «4090» чрезвычайно ценна в этом плане, потому что он предоставляет стипендии людям, прошедшим войну, для которых образование является залогом продолжения жизни на Родине. Как известно, образование является одним из ключевых направлений инициативы «Сила одного драма», но поддержка фонда вдвойне обязывает и приятна, ведь у нас есть возможность поблагодарить Защитников Родины. Важно, чтобы наши соотечественники, прошедшие войну, могли получить надлежащее образование и не сталкиваться с какими-либо препятствиями на этом пути», - сказала Татевик Вардеванян.

IDBank и Idram жертвуют один драм на инициативу «Сила одного драма» каждый раз, когда вы совершаете платеж через платформы компаний. При помощи приложения Idram&IDBank можно совершать платежи почти в 12 000 точках, 900 интернет-магазинах, а также за 400+ услуг, доступных в системе.

«Сила одного драма» уже перешагнула отметку в 95 миллионов.

Компании контролируются ЦБА РА.