Сопредседатель США МГ ОБСЕ Филипп Рикер и посол США в Армении посетили Мемориал Геноцида армян

8 сентября делегация во главе с сопредседателем США Минской группы ОБСЕ, специальным советником по переговорам на Кавказе Филиппом Рикером посетила Мемориал памяти жертв Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Музеем-институтом Геноцида армян, Филиппа Рикера сопровождали начальник Управления стран Америки МИД РА Армен Еганян и посол США в Армении Линн Трейси.

Арутюн Марутян, директор Музея-института Геноцида армян, приветствовал гостей и представил историю создания мемориального комплекса. Он также представил гостям историю трех хачкаров, установленных на территории Мемориала Цицернакаберда, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнической чистки армянского населения на территории Азербайджана в конце прошлого века.

Филипп Рикер возложил венок к памятнику жертв Геноцида армян и цветы к вечному огню, почтил минутой молчания память полутора миллионов невинных жертв Геноцида армян.

Выразив благодарность за визит, директор Музея-института Геницида армян Арутюн Марутян вручил гостю двухтомник статей о погромах армян и Геноциде армян опубликованных в американской прессе в 1890-1922 гг. : «The Armenian Genocide: Prelude and Aftermath. As reported in the U.S. Press – The New York Times».