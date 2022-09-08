Вопрос пленных всегда в центре нашего внимания: премьер-министр Армении

Вопрос возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных находится в центре постоянного внимания властей Армении на всех уровнях. Как передает «Арменпресс», в этом заверил премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Владивостока.

«Вы можете быть уверены, что этот вопрос постоянно в центре нашего внимания, на всех уровнях, как в наших контактах с Российской Федерацией, так и с другими партнерами, и с Азербайджаном. Наша позиция заключается в том, что это гуманитарная проблема, которая должна быть решена», - подчеркнул Пашинян.

Несмотря на обязательства, взятые Азербайджаном согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Азербайджан до сих пор не вернул всех армянских пленных.