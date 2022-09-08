Японские ученые заявили, что потребление овощей и фруктов снижает риск смерти почти на 10%

Регулярное потребление достаточного количества овощей и фруктов, богатых пищевыми волокнами и витаминами, снижает риск смерти почти на 10%. Как передает Арменпресс, об этом говорится в докладе группы японских специалистов, опубликованном в четверг на сайте Национального онкологического центра Японии.

С начала 90-х годов прошлого века они наблюдали около 95 тыс. жителей 11 японских префектур, включая Токио. На момент начала исследования им было от 40 до 60 лет. Основное внимание уделялось их рациону питания и количеству потребляемых ежедневно овощей и фруктов. В результате все они были разделены на пять групп в зависимости от объема потребления указанных продуктов.

К настоящему времени из 95 тыс. умерли порядка 24 тыс. человек. В результате ученые смогли собрать статистику и установить связь между пищевыми предпочтениями и риском смерти. Согласно результатам исследования, у людей из двух групп с высоким потреблением фруктов риск смерти был на 8-9% ниже, чем в группе с самым низким потреблением. При этом, что касается смертей от болезней сердца, то этот показатель был сразу на 13% меньше. Что касается потребления овощей, то у людей, регулярно потребляющих их в пищу, риск смерти оказался ниже на 7-8%.

Коэффициент риска смерти от различных причин, включая раковые и сердечно-сосудистые заболевания, рассчитывался исходя из статистики смертности в группах с наименьшим потреблением овощей и фруктов. При этом японские специалисты учитывали состояние здоровья, привычки, наследственные заболевания, индекс массы тела и другие параметры пациентов, чтобы исключить эти факторы из конечного результата.

В своем исследовании японские ученые рекомендуют следить за своим рационом и ежедневно употреблять не менее 300 граммов овощей и 140 граммов фруктов.