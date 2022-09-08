Ни один генерал, который украл из армии, не будет прощен: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что никому, кто воровал из армии, будь то генерал, сержант или кто-то еще, не будет прощения. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на встрече с представителями армянской общины Владивостока, коснувшись обстоятельств и итогов войны.

«Возбуждены и расследуются уголовные дела. И мне кажется, что следствием станет то, что да, мог быть другой исход. И я считаю чрезвычайно важным, чтобы мы нашли ответ, почему так не получилось, почему не получился другой исход. Почему даже при столь незначительных возможностях, все получилось так, а не иначе? Были ли силы, которые были заинтересованы в том исходе войны, не только заинтересованы, но и хотели, чтобы он был таким, чтобы инициировать политические процессы в Армении и чтобы произошла смена власти? Я не утверждаю. Но хочу сказать, что сейчас раскрываются факты, и этот вопрос актуализируется все сильнее», - сказал премьер-министр.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы будут достаточно объективны, чтобы найти ответ на эти вопросы. Премьер-министр также отметил, что некоторые люди в 2020-2021 годах пытались создать впечатление, что правительство и лично премьер-министр хотят скрыть обстоятельства войны.

«Нет, наоборот, правительство заинтересовано в раскрытии правды. Сейчас, когда уже происходят конкретные действия, те же люди говорят, что правительство хочет свалить вину на армию. Что мы хотим свалить на армию? Мы хотим понять, где и что произошло, потому что появляются обстоятельства, которые я не понимаю. Были приказы командиров, которые я не могу понять ни в политическом, ни в моральном, ни в военном смысле», - сказал Пашинян.

Он напомнил, что власти обвиняли в «сдаче» и «продаже» Шуши. «Хорошо, возбуждено уголовное дело. В связи с этим задержан человек. Но сейчас они уже занимаются защитой. И кто сдал Шуши в таком случае?» - сказал премьер-министр, пообещав, что эта тема не закончится, ее нужно раскрыть до конца.

Он заверил, что нет более заинтересованной в раскрытии правды о войне силы, чем правительство.

Премьер-министр также otmetil, что после 2018 года правительство потратило огромные средства на армию. «А сейчас оказывается, что даже в наших условиях данные средства не всегда шли туда, куда должны были идти. И почему мы должны это прощать кому бы то ни было, какая бы медаль у него ни была на груди? Этим людям нет прощения. У меня иногда складывается впечатление, что эти люди руководствовались не моими приказами, а приказами кого-то другого. Говорится о предательстве. Есть ли большее предательство, чем это?

Компромисса в этом вопросе не будет: ни один генерал, который украл из армии, не будет прощен, никто, будь то генерал, сержант, премьер-министр, президент, министр, не будет прощен», - сказал Пашинян.

Он также добавил, что в 2018 году, учитывая институциональную значимость армии, он осуществил минимальное кадровое вмешательство в армию. «Мой первый принцип состоит в том, что я доверяю человеку до тех пор, пока у меня нет конкретной причины не доверять ему. Однако я сказал, что при одном условии: если окажется, что кто-то украл из армии 1 копейку, тот станет моим врагом, я буду преследовать его до конца жизни, всеми возможными законными способами», - сказал он, добавив, что под преследователем подразумевает правоохранительные органы.