Музей истории Армении вновь открыл постоянную экспозицию «Следы древнего человека: каменный век»

Музей истории Армении вновь открыл постоянную экспозицию под названием «Следы древнего человека: каменный век». Как сообщает Арменпресс, по словам директора музея Давида Погосяна, старт постоянной экспозиции был дан в символическую дату.

«9 сентября — дата основания музея. 9 сентября 1915 года парламент Первой Республики Армения принял решение о создании антропологического и этнологического музея», - сказал директор музея.

В экспозицию вошли ценные образцы каменного века из коллекции Музея истории Армении, найденные в различных археологических памятниках Армении. Особое место в экспозиции занимает также кожаная обувь, найденная при раскопках пещерного комплекса «Арени-1» в 2008 г., которая, согласно экспертизе, проведенной в лабораториях Калифорнийского и Оксфордского университетов, датируется 3600-3500 гг. до н.э. Она будет демонстрироваться в новой витрине.

«В витрине действуют устойчивые теплоизоляционные системы, непрерывная работа которых даст возможность обеспечить стабильный микроклимат, что является важнейшим условием сохранности хрупких материалов», — добавил директор.

Научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН Армении Борис Гаспарян подчеркнул, что то, что было обнаружено в результате раскопок в Армении, и особенно в Арени, меняет мировые представления о развитии обществ.

«Раскопки последних лет показывают, что Армянское нагорье и Армения являются второй колыбелью человечества за пределами Африки. Сейчас мы выставляем довольно ценные экспонаты. Например, эта обувь, которая действительно, как и кубок из Карашамба и ряд других подобных находок, имеет мировое значение и выставлен в нашем музее», - сказал Борис Гаспарян.

Это всего лишь часть основной экспозиции, скоро будут представлены и другие эпохи. Следующий этап будет посвящен бронзовой эпохе, в связи с чем будет представлена довольно большая коллекция.

В целях улучшения условий хранения музейных экспонатов за счет средств государства была модернизирована система вентиляции музея. На эти цели было потрачено 400 млн драмов. Работа по улучшению условий будет продолжена.