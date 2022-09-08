Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы

Все дети Елизаветы II приехали в ее шотландский замок Балморал после сообщений о беспокойстве врачей по поводу здоровья королевы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило издание Birmingham Live.

Первыми в замок прибыли наследник престола принц Уэльский Чарльз с женой Камиллой и внук королевы принц Уильям. Его супруга Кейт, по данным телеканала GB, осталась в Англии, так как их дети первый раз в этом году пошли в школу.

Позднее в Балморал приехали сыновья Елизаветы II Эдвард и Эндрю и дочь Анна.

По данным Sky News, принц Гарри и его жена Меган Маркл также отправляются в Шотландию.

О том, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендуют ей находиться под наблюдением, ранее сегодня сообщил Букингемский дворец.

Королеве сейчас 96 лет. Минувшим летом в Великобритании широко отметили 70-летие ее вступления на престол. Елизавета II — самый долгоправящий из ныне здравствующих монархов мира и старейшая из действующих глав государств.