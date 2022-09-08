На площади Свободы в рамках фестиваля STARMUS открылся «Научный лагерь», который дает возможность детям и интересующимся наукой людям близко познакомиться с последними достижениями науки и техники.

Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами соучредитель STARMUS Гарик Исраелян заявил, что организация научных лагерей очень важно.

«С помощью таких лагерей мы пытаемся посредством музыки и искусства привлечь население в научные павильоны, где они смогут изучить и познакомиться с последними новостями науки и техники», — сказал он.

Профессор планетологии Бетани Эльман сказала, что ее работа по привлечению детей к науке довольно проста. «Я изучаю Марс и Луну, могу оживить и сопроводить информацию интересными картинками, но я всегда говорю о том, что нас интересует и чего мы не знаем. Например, почему мы здесь и одни ли мы в космосе? Этими вопросами я хочу подчеркнуть, что быть научным исследователем очень важно, это также приносит много удовольствия, и это большая командная работа», — сказала Бетани Эльман.

Астрофизик Лиза Кальтенеггер отметила, что «Научный лагерь» и STARMUS в целом открывают большие возможности. «Возможно, этот фестиваль станет для многих источником вдохновения. Я думаю, что после STARMUS найдутся люди, которые решат заняться наукой», — сказал он.

Руководитель отдела бортовой электроники Лаборатории реактивного движения НАСА Арби Карапетян также отметил, что энтузиазм действительно заразителен, и он воодушевлен своей работой по сбору данных, чтобы коллеги могли делать свои открытия. «Каждый из нас работает в своем замкнутом пространстве, и мы должны уметь передать волнение от этой работы и поделиться им с другими, чтобы порадовать и заинтересовать людей», — заключил Арби Карапетян.