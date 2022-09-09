Министр обороны Армении и замминистра обороны США достигли договоренностей о миротворческой миссии и военном образовании

Министр обороны Армении Сурен Папикян 8 сентября в Пентагоне встретился с заместителем министра обороны США по вопросам политики Колином Калом.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, на встрече присутствовала и чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в США Лилит Макунц.

В ходе встречи была обсуждена вся повестка армяно-американского оборонного сотрудничества, были достигнуты договоренности по углублению сотрудничества в миротворческой миссии, военном образовании, военной медицине и в других сферах.

По просьбе американской стороны министр обороны РА представил сформировавшуюся вокруг Армении военно-политическую ситуацию, в том числе ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Стороны подчеркнули важность усилий, направленных на достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе.

На встрече также были обсуждены вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес.